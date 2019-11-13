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Названы три невыполненных обещания Зеленского 

Рамблер + ещё 12 18 минут назад
Глава украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что нынешнее правительство страны будет распущено из-за ошибок, совершенных президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NEWSONE.
«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — сказал Спивак.
По его мнению, Зеленский совершил три ошибки: власти до сих пор не посадили коррупционеров, не начали возвращать людей из эмиграции и следовать принципу «закон один для всех».
По его мнению, Зеленский совершил три ошибки: власти до сих пор не посадили коррупционеров, не начали возвращать людей из эмиграции и следовать принципу «закон один для всех».
Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут осенью 2020 года, считает Спивак.
Как сообщал «Рамблер», в предвыборной программе Зеленского были обещания снять неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей. В сентябре 2019-го Верховная Рада поддержала закон о снятии депутатской неприкосновенности.
В программе говорилось о планах внедрить «экономический паспорт украинца», в рамках которого каждый ребенок получит право копить на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли). Также будущий президент обещал, что подозреваемые в коррупции не смогут выйти под залог, а у осужденных за коррупцию будут конфисковывать имущество.
Комментарии47 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Украина , Видео , В мире , Социология , Дмитрий Спивак , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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