Названы три невыполненных обещания Зеленского

«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — сказал Спивак.

По его мнению, Зеленский совершил три ошибки: власти до сих пор не посадили коррупционеров, не начали возвращать людей из эмиграции и следовать принципу «закон один для всех».

По его мнению, Зеленский совершил три ошибки: власти до сих пор не посадили коррупционеров, не начали возвращать людей из эмиграции и следовать принципу «закон один для всех».

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут осенью 2020 года, считает Спивак.

Как сообщал «Рамблер», в предвыборной программе Зеленского были обещания снять неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей. В сентябре 2019-го Верховная Рада поддержала закон о снятии депутатской неприкосновенности.

В программе говорилось о планах внедрить «экономический паспорт украинца», в рамках которого каждый ребенок получит право копить на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли). Также будущий президент обещал, что подозреваемые в коррупции не смогут выйти под залог, а у осужденных за коррупцию будут конфисковывать имущество.