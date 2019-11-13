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Сотрудница офиса Зеленского попалась на коррупции 

Вести.Ru + ещё 3 7 часов назад
Сотрудница офиса Зеленского попалась на коррупции
Фото: РИА Новости
На Украине назревает коррупционный скандал. Директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса Зеленского Светлану Кондзелю задержали за взятку. Сообщается, что мошенница требовала 150 тысяч долларов за назначение некоего лица зампредседателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В офисе Зеленского подтвердили факт задержания, передает РИА Новости. Для президента нет "своих" и "чужих", отметили в пресс-службе украинского лидера, и чем выше должность коррупционера, тем большую опасность представляют для государства его злоупотребления.
Светлана Козеля работала в администрации Зеленского с 2005 года.
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Теги:
Украина , В мире , Происшествия , Нафтогаз , РИА Новости
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