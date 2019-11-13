Сотрудница офиса Зеленского попалась на коррупции

На Украине назревает коррупционный скандал. Директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса Зеленского Светлану Кондзелю задержали за взятку. Сообщается, что мошенница требовала 150 тысяч долларов за назначение некоего лица зампредседателем правления НАК "Нафтогаз Украины"

В офисе Зеленского подтвердили факт задержания, передает РИА Новости. Для президента нет "своих" и "чужих", отметили в пресс-службе украинского лидера, и чем выше должность коррупционера, тем большую опасность представляют для государства его злоупотребления.

Светлана Козеля работала в администрации Зеленского с 2005 года.