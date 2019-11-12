Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из департаментов офиса президента Владимира Зеленского

Сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины, — говорится в сообщении офиса президента в Facebook.

Там отметили, что коррупция должна быть искоренена, поэтому для украинского лидера нет «своих» и «чужих» в этом вопросе.

Чиновница работала в разных отделах администрации главы украинского государства с 2005 года. По данным украинских СМИ, речь идёт о Светлане Кондзели.

Как писал News.ru, в мае 2019 года Зеленский назвал приоритетным направлением своей деятельности на посту главы государства победу над коррупцией, а не просто борьбу с ней.

В июне президентская партия «Слуга народа» представила стратегию по борьбе с коррупцией на Украине. Она заключается в создании национальной системы электронного управления.