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Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции 

News.ru 49 минут назад
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из департаментов офиса президента Владимира Зеленского.
Сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины, — говорится в сообщении офиса президента в Facebook.
Там отметили, что коррупция должна быть искоренена, поэтому для украинского лидера нет «своих» и «чужих» в этом вопросе.
На Украине расцвела коррупция
Чиновница работала в разных отделах администрации главы украинского государства с 2005 года. По данным украинских СМИ, речь идёт о Светлане Кондзели.
Как писал News.ru, в мае 2019 года Зеленский назвал приоритетным направлением своей деятельности на посту главы государства победу над коррупцией, а не просто борьбу с ней.
В июне президентская партия «Слуга народа» представила стратегию по борьбе с коррупцией на Украине. Она заключается в создании национальной системы электронного управления.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский
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