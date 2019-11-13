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Украина потребовала от России компенсаций в суде ООН 

Lenta.ru + ещё 7 36 минут назад
Украина потребовала от России компенсаций
Фото: РИА Новости
Украина рассчитывает добиться от России компенсаций за нарушения двух международных конвенций в рамках дела, рассматриваемого Международным судом ООН. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, запись трансляции ее брифинга доступна на YouTube.
«Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением», — сказала Зеркаль, комментируя недавнее решение международной судебной инстанции приступить к рассмотрению дела, несмотря на возражение России.
При этом Зеркаль не назвала какие-либо конкретные цифры. Она отметила, что украинская сторона сейчас подсчитывает убытки.
«Они будут представлены в цифрах на последнем этапе, когда судом будут установлены конкретные факты нарушений», — заявила дипломат.
8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле по иску, который киевские власти подали в январе 2017 года. Украина обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Официальная Москва настаивает, что иск Киева должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.
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Теги:
Украина , В мире , Елена Зеркаль , ООН
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