Киев готов признать поражение, пора обсуждать отступные

Киев готов признать поражение, вопрос лишь в сумме отступных

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба дал большое интервью изданию «РБК-Украина», в котором обозначил позицию нынешних киевских властей по самым важным для украинского общества вопросам: реформам, перспективам вступления в НАТО Евросоюз , антироссийским санкциям, Донбассу и Крыму

На первых пунктах вице-премьер держался ещё очень даже бодро, уверяя, что и НАТО, и ЕС будут, может быть, не завтра и не даже не через пять лет, но обязательно будут, потому что на Западе Украину все очень поддерживают и верят в её светлое демократическое будущее после необходимых реформ. Попутно он упрекнул Макрона за его критику Альянса и заверил, что НАТО остаётся самым могущественным военным блоком в мире, а «кризисы среднего возраста и проблемные моменты» бывают у всех.

Но вот когда речь зашла о России , санкциях, Крыме и Донбассе, стало понятно, что команда Зеленского близка к отчаянию и ничего хорошего от своих партнёров уже не ждёт. Кулеба, конечно, как мог, сохранял воинственный настрой, но слова, которые он произнёс, вряд ли кого-то убедили в скорой победе над «агрессором».

Когда журналист заговорил о растущем в ряде европейских стран желании снять антироссийские санкции и вернуться к нормальным отношениям с Москвой , вице-премьер принялся Запад то ли шантажировать, то ли с ним торговаться.

Задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого (снятия санкций — News.ru) без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это всё же произойдет — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам, — сказал он.

В принципе то, что Киев обозначает альтернативу тупому, бессмысленному и вредному для всех участников санкционному противостоянию, пусть пока и с миллионом оговорок, и готов, что называется, взять деньгами, демонстрирует, что люди Зеленского в целом более договороспособны, чем финансово заинтересованный в войне Порошенко. А учитывая, что официальная позиция Киева по Минску остаётся довольно категоричной («Пока русские на Донбассе, пока в ОРДЛО рулят так называемые ЛНР и ДНР — это значит, что нет никакого прогресса»), пора переходить к обсуждению сумм.

Выступление Кулебы по поводу Крыма — это вообще очень драматическая часть: в нём и отчаяние, и ярость, и смирение, и решимость бороться. Веря в то, что Запад никогда не признает полуостров российским, он говорит, что сейчас этот вопрос перешёл в «балтийскую модель». Так Кулеба называет ситуацию, когда, по аналогии с непризнанием прибалтийских стран частью Советского Союза, партнёры Киева не будут признавать Крым частью России, заморозят связанные с ним активы, но продолжат сотрудничать с Москвой по всем остальным направлениям.

Однако, быстро поняв, что такое заявление попахивает «зрадой», он быстро берёт себя в руки и выдаёт воинственный спич.

Я глубоко убеждён, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины. Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым, — заявил мужественный вице-премьер.

И не просто заявил, но и предоставил план по возвращению полуострова: дескать, как только Россия максимально ослабнет (а это, как следует понимать, не только обязательно случится, но и произойдёт вот-вот), Крым «выскользнет из её ослабевших рук», и Украина будет к этому готова. Другими словами, ближайший план — ждать. Это очень хороший план. Главное — он совершенно беспроигрышный, потому что, если результата нет, значит, ещё просто не пришло время.

На самом деле, это хорошее интервью, обнадёживающее: выкинув из него всю шелуху, необходимую для того, чтобы националисты не понесли уже завтра покрышки к офису президента, мы увидим, что украинские власти нашли в себе силы не только осознать, что ситуация меняется не в их пользу, но и не впадать в истерику, а думать, что дальше с этим делать.