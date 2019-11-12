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Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось
Фото: ТАСС
Уровень доверия населения Украины к президенту Владимиру Зеленскому менее чем за месяц снизился на 2% и составил 64%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В конце октября социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные аналогичного опроса, в котором Зеленскому доверяли 66% жителей страны.
Так, согласно презентации, опубликованной во вторник на сайте "Рейтинга", только 25% жителей Украины "полностью доверяют президенту". Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю", 14% затруднились ответить. "Скорее не доверяют" и "полностью не доверяют" 13% и 9% респондентов соответственно.
"Относительно высокий уровень доверия также к кабинету министров (42%), Верховной раде (41%), Службе безопасности Украины (37%). Ко всем прочим государственным институтам скорее преобладает недоверие", — говорится в тексте опроса.
Также, по данным социологической группы, меньше всего жители Украины доверяют судам (доверяют — 15%, не доверяют — 66%) и прокуратуре (доверяют 14%, не доверяют — 70%).
Опрос проводился с 22 по 30 октября 2019 года по всей территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов в форме личного интервью (face-to-face). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Теги:
Украина , В мире , Социология , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , СБУ , Верховная Рада
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