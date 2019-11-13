В Киеве назвали улицу в честь снайперши Дудаева

В Киеве назвали улицу в честь снайперши из батальона имени Дудаева

Киевский городской совет принял решение о переименовании улицы в честь пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева и участницы войны в Донбассе Амины Окуевой. Об этом сообщается на сайте горсовета Киева.

В опубликованном решении говорится, что новое название получила Проектная улица в Шевченковском районе украинской столицы. Переименовать улицу в честь Окуевой Киевский горсовет решил еще в феврале 2019 года. Согласно внесенному на рассмотрение проекту решения, в Киеве планировалось также увековечить имя Джохара Дудаева — лидера чеченских сепаратистов, провозгласившего в 1991 году независимость Чеченской Республики Ичкерия.

«Очень рад историческому решению Киевского горсовета насчет переименования улицы в честь моей помощницы Амины Окуевой, убитой российскими диверсантами 30 октября 2017 года под Киевом. Герои не умирают, умирают враги!» — прокомментировал переименование экс-депутат Верховной Рады Украины и бывший заместитель командира полка «Азов» Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.