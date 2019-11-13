Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве назвали улицу в честь снайперши из батальона имени Дудаева 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
В Киеве назвали улицу в честь снайперши Дудаева
Фото: РИА Новости
Киевский городской совет принял решение о переименовании улицы в честь пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева и участницы войны в Донбассе Амины Окуевой. Об этом сообщается на сайте горсовета Киева.
В опубликованном решении говорится, что новое название получила Проектная улица в Шевченковском районе украинской столицы. Переименовать улицу в честь Окуевой Киевский горсовет решил еще в феврале 2019 года. Согласно внесенному на рассмотрение проекту решения, в Киеве планировалось также увековечить имя Джохара Дудаева — лидера чеченских сепаратистов, провозгласившего в 1991 году независимость Чеченской Республики Ичкерия.
«Очень рад историческому решению Киевского горсовета насчет переименования улицы в честь моей помощницы Амины Окуевой, убитой российскими диверсантами 30 октября 2017 года под Киевом. Герои не умирают, умирают враги!» — прокомментировал переименование экс-депутат Верховной Рады Украины и бывший заместитель командира полка «Азов» Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
Амина Окуева (настоящее имя, по информации украинских СМИ, — Анастасия Никифорова) занимала должность пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева, участвовала в боевых действиях в Донбассе и Евромайдане в Киеве. Она была убита неизвестными 30 октября, ее муж Адам Осмаев выжил. На железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились сторонники украинских националистов, был обстрелян. Осмаев обвинялся в покушении на президента России Владимира Путина.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Последние новости
На Россию надвигаются аномальные холода На Россию надвигаются аномальные холода Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих
Комментарии 
Теги:
Украина , В мире , Анастасия Никифорова , Адам Осмаев , Владимир Путин , Верховная Рада , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 579
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах 9
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 млн
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 млн 27
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя 2
Продавала должность: задержана чиновница Зеленского
Продавала должность: задержана чиновница Зеленского 8
Видео
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение