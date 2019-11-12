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Сивохо назвал «первый шаг» для возращения Донбасса 

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На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Реинтегрировать Донбасс поможет упрощение процесса пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда и выезда. Об этом сообщил Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.
Максимальное упрощение процедур через КПВВ — это первые шаги, которые могут облегчить жизнь людям, которые «находятся в серой и красной зонах». Такие действия можно ввести быстро, и они сразу дадут результат, приводит слова Сергея Сивохо РБК.
Ситуация на контрольных пунктах осложнилась в связи с допросами жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, а также с подписанием «формулы Штайнмайера» в октябре этого года. Кроме того, советник секретаря СНБО отметил, что вопросы безопасности важны, но процедуры прохода КПВВ «давят на человека».
Ранее News.ru сообщил, что президент России Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине по телефону. В частности, они обсудили «формулу Штайнмайера», а также разведения вооружённых сил и средств в районе населённых пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.
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Теги:
Украина , В мире , Ангела Меркель , Сергей Сивохо , Владимир Путин
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