На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса

Сивохо назвал «первый шаг» для возращения Донбасса

Реинтегрировать Донбасс поможет упрощение процесса пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда и выезда. Об этом сообщил Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

Максимальное упрощение процедур через КПВВ — это первые шаги, которые могут облегчить жизнь людям, которые «находятся в серой и красной зонах». Такие действия можно ввести быстро, и они сразу дадут результат, приводит слова Сергея Сивохо РБК.

Ситуация на контрольных пунктах осложнилась в связи с допросами жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, а также с подписанием «формулы Штайнмайера» в октябре этого года. Кроме того, советник секретаря СНБО отметил, что вопросы безопасности важны, но процедуры прохода КПВВ «давят на человека».