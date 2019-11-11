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На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса
Фото: Reuters
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии разграничения. Об этом сообщает УНИАН.
Сивохо назвал контрольные пункты въезда-выезда (КППВ) «границей между мирами».
«Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, — это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории», — подчеркнул он.
Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, — это пожилые люди, которые страдают от процедур прохождения КПВВ.
«Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар — мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?» — сказал советник.
Сивохо подчеркнул, что стремление к безопасности может привести к тому, что «закручивая гайки Украина потеряет людей».
21 октября стало известно о назначении Сивохо на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В то же время он является креативным продюсером студии «Квартал 95», участвовал в командах КВН — Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.
Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.
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Теги:
Украина , В мире , Дмитрий Разумков , Сергей Сивохо , Верховная Рада
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