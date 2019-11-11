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Соловьев признался в любви к Украине 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Соловьев признался в любви к Украине
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что обожает Украину, но ненавидит отдельных ее жителей, которых называет бандеровцами. Об этом он сообщил в ходе интервью в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».
«Мне говорят: "Почему ты так говоришь об Украине?" Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой закончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», — отметил он.
Соловьев подчеркнул, что не отделяет народ Украины от народа России.
«Мы все единый, гигантский советский народ», — считает ведущий.
При этом он признался, что испытывает ненависть по отношению к отдельным граждан Украины.
«Но я бандеровцев ненавижу, и я нацистов ненавижу», — сказал он.
Соловьев пояснил, что причина его категоричного отношения — в истории семьи.
«Шестерых моих живыми закопали в землю, во время войны, только за то, что они евреи. Поэтому когда я этих всех вижу и слышу, этот затаенный антисемитизм вдруг проявляется в XXI веке на современной Украине», — добавил ведущий.
Он также выразил недоумение по поводу того, что олигарх Игорь Коломойский ходил в футболке с надписью «Жидобандеровец».
Ранее Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина, заявившего о цензуре на отечественном телевидении. Он не согласился с мнением юмориста и заявил, что на его телеканале нет никаких проявлений цензуры.
В конце августа Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии. По его мнению, именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме.
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Теги:
Украина , Общество , Игорь Коломойский , Владимир Соловьев , Максим Галкин , Горловка
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