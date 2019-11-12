На Украине рассказали о «войне» с Россией из-за Крыма

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

НАТО Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что Украина Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма » и компенсации «за агрессию». Об этом он сообщил в интервью «РБК Украина».

Вице-премьер отметил, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но не по принципу «взяли и забыли». «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — пояснил он.

По его словам, Крым «зашел в балтийскую модель» по примеру вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в СССР. Этот процесс не был признан на Западе, но западные страны продолжали сотрудничество с Россией, отметил он.

Кулеба также выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины, и заявил о готовности «воевать» за полуостров, уточнив, что украинская сторона будет делать это в первую очередь «политико-экономическим путем».