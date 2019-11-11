На Украине рассказали о «войне» с Россией из-за Крыма

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в фактическом состоянии войны с Россией , которая может прекратиться только после возврата "оккупированных территорий", включая Крым

"Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло", — заявил политик в интервью "РБК Украина".

Он также отметил, что размер "компенсации" пока неизвестен.

Кулеба выразил уверенность, что Крым обязательно вернется в состав Украины. По его словам, это может случиться в момент максимального ослабления России, когда полуостров "выскользнет из ее рук".

До этого момента "война" с Россией будет продолжаться, считает политик.

"И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем", — уточнил он.