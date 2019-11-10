Украина готовит закон из-за «информационной войны с РФ»

На Украине собираются ввести понятие «опасной информации»

По словам министра культуры страны Владимира Бородянского, появление такого понятия важно в условиях «информационной войны с РФ ».

На Украине собираются законодательно закрепить понятие «опасной информации». Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский , комментируя разрабатываемые в стране законопроекты об урегулировании деятельности СМИ.

Бородянский обратился к журналистам, которых возмутила формулировка об установлении «требований и стандартов новостей». По его словам, недовольство является обоснованным, так как это «терминологическое недоразумение», а право устанавливать стандарты находится исключительно у профессионального сообщества.

«Что мы собираемся делать: ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация». Что очень важно в условиях информационной войны с РФ», — написал Бородянский на своей странице в Facebook.

Он также сравнил Украину со странами «с устоявшимися демократиями», где вопросы журналистских стандартов решаются специальными кодексами. При этом, отметил Бородянский, это не отменяет саморегулирования СМИ.