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Украинский экс-министр предрек развал страны 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Украинский экс-министр предрек развал страны
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украина медленно, но уверенно идет по пути распада государства на мелкие части по примеру Югославии. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
По его словам, к разделению Украины на несколько стран приведет неспособность ее руководства решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. Бездействие властей, полагает Червоненко, способно вызвать отделение западной части государства, а именно Львова и Закарпатья. При этом, в отличие от Югославии, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории размещены несколько АЭС, полагает Червоненко.
Политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не собирались реализовывать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе, а руководство страны идет на поводу у вооруженных "добровольцев", отметил экс-министр. Он добавил, что у государства должна быть "монополия на силу", иначе ситуация начинает дестабилизироваться.
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Теги:
Украина , В мире , Евгений Червоненко , Верховная Рада
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