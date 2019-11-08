Бабченко предрек гибель России

Россия прекратит свое существование через два месяца после того, как стоимость нефти упадет до 12 долларов за баррель. Об этом в интервью «Белсат» заявил журналист Аркадий Бабченко.
По его словам, последний шанс российской оппозиции прийти к власти был в 2011 году. После этого, отметил Бабченко, нынешнее руководство укрепилось, «наращивает силы, закупает огнеметы для Росгвардии, передвижной комплекс "Стена"».
Журналист также заявил, что в очереди на «поглощение» Россией на первом месте стоит Белоруссия, затем Украина и Северный Казахстан.
«В Беларуси не произошло такого возрождения национальной самоидентификации, как в Украине. Язык Беларуси — русский. А где русский язык — туда приходит Россия. Практика показывает», — добавил Бабченко.
Главным сдерживающим фактором в этом случае, по мнению публициста, может послужить лишь поддержка НАТО.
В том же интервью Бабченко назвал русских рабами и сравнил их с украинцами.
«И все те, кто не хотел быть рабом, бежал в украинскую вольницу», — подчеркнул он.
Также журналист раскрыл причину своего переезда с Украины в Израиль. Он сказал, что принял такое решение из соображений безопасности и предпочитает следить за происходящим в стране «за заборчиком».
В феврале 2017 года Аркадий Бабченко покинул Россию и уехал на Украину. Незадолго до этого он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.