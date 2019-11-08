Бабченко предрек гибель России при нефти по 12 долларов

Россия прекратит свое существование через два месяца после того, как стоимость нефти упадет до 12 долларов за баррель. Об этом в интервью «Белсат» заявил журналист Аркадий Бабченко

По его словам, последний шанс российской оппозиции прийти к власти был в 2011 году. После этого, отметил Бабченко, нынешнее руководство укрепилось, «наращивает силы, закупает огнеметы для Росгвардии , передвижной комплекс "Стена"».

Журналист также заявил, что в очереди на «поглощение» Россией на первом месте стоит Белоруссия , затем Украина и Северный Казахстан.

«В Беларуси не произошло такого возрождения национальной самоидентификации, как в Украине. Язык Беларуси — русский. А где русский язык — туда приходит Россия. Практика показывает», — добавил Бабченко.

Главным сдерживающим фактором в этом случае, по мнению публициста, может послужить лишь поддержка НАТО

В том же интервью Бабченко назвал русских рабами и сравнил их с украинцами.

«И все те, кто не хотел быть рабом, бежал в украинскую вольницу», — подчеркнул он.

Также журналист раскрыл причину своего переезда с Украины в Израиль. Он сказал, что принял такое решение из соображений безопасности и предпочитает следить за происходящим в стране «за заборчиком».