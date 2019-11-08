Олег Царев: Тимошенко готовят в премьеры к Зеленскому

— Олег, почему появилась информация, что Порошенко переписывает «Рошен» на сына?

— Если смотреть на ситуацию целиком, можно понять, что у Коломойского к Порошенко нет никаких претензий. Коломойский потерял из-за него некую сумму и выставил ему счет. Порошенко его оплачивают. И никаких уголовных дел против Порошенко сейчас возбуждать не будут. Надолго ли это? Трудно сказать — ситуация может измениться. Мы знаем, что у Коломойского не все хорошо в США — там арестованы его активы, там против него возбуждены уголовные дела. Уголовные дела будут продолжаться. В этом заинтересованы и республиканцы, и демократы. Но, пока Коломойский на плаву, Порошенко будет выполнять свои обязательства. Как только его дела ухудшатся, Порошенко поступит так же, как Коломойский поступил по отношению к нему. Такая же ситуация у Луценко — он рассчитался со всеми. И теперь может прилетать в Украину и заниматься бизнесом. Единственное, что он лично в ближайшие годы не будет участвовать в большой политике. — Что означает «выполнил все финансовые обязательства»? — Это означает, что он договорился. Точно так же, как Коломойский договорился с действующей властью. Депутатам Зеленского платят зарплату в конвертах, а эти деньги надо откуда-то брать. Они берутся из разных источников, не только из этих. Гонтарева отказалась участвовать в этом процессе. Поэтому они будут ее кошмарить, если не смогут до нее добраться. Она сказала, что это личное дело Порошенко и участвовать в складчину с ним она отказалась. Порошенко продал все активы, которые у него были, кроме канала «Прямой», который оформлен на моего коллегу — Владимира Матвеенко, и бизнеса «Рошен». Этот бизнес он решил оставить и развивать.

Почему Порошенко решил продать свои активы на Украине? Он понимает, что у него обязательства перед Коломойским, и он сегодня заплатит одну сумму, а завтра ему скажут: плати следующую. Но и у Коломойского помимо проблем в США не все хорошо на Украине. Зеленский сейчас пытается выстраивать отношения не только с Коломойским, но и с Ахметовым , Хорошковским. — А что это означает? — Это значит, что Хорошковскому отдадут ряд направлений: Сбербанк , Нацбанк и контроль над украинской таможней. И Хорошковский будет выполнять определенные функции: наполнение бюджета, как теневого, так и легального. Контрабанда всегда приносила власти от полутора до трех миллиардов долларов в год чистого черного нала. — А с Ахметовым что?

— Коломойский собирается устроить судный день для Рината Ахметова. Империя Ахметова держится на двух направлениях, одно — это энергетика: уголь и электричество, и второе — это металлургия. Стоимость добычи железорудного сырья очень сильно влияет на стоимость конечной продукции. Стоимость железорудного сырья состоит из стоимости его добычи и ренты, которая выплачивается государству. Коломойский лоббирует проект в Верховной Раде , чтобы поднять эту ренту. Если она будет повышена, то Ахметов не будет получать с металлургии прибыли.

Что касается удара по энергобизнесу Ахметова, то было проголосовано в ВР разрешение на закупку электроэнергии в России намного дешевле рыночных цен. Плюс Коломойский выдавил Ахметова из Центрэнерго. Все, что делает Коломойский против Ахметова, направлено на то, чтобы либо заставить Ахметова взять Коломойского в долю, либо заставить его поделиться активами. Задача Ахметова — наладить контакт с Зеленским помимо Коломойского и торпедировать этот законопроект. Если этого повышения не будет, значит, Ахметов договорился с Зеленским. — Значит, Порошенко переписывает «Рошен» на сына, потому что не уверен в будущем? — Да. — Зеленский сказал, что Аваков на испытательном сроке. И тут произошла его капитализация. — Аваков назначил двух губернаторов. Задача, поставленная Авакову, была успешна выполнена. Благодаря манипуляциям с батальоном «Азов», благодаря добровольцам, которые приехали в зону разведения войск и не пустили туда радикалов Порошенко, ситуация полностью под контролем. Зеленский выполнит обязательства по разведению войск, и теперь состоится встреча в «нормандском формате». Благодаря хитрому плану Авакова батальон «Азов» сохранил свое лицо. Якобы они не ушли из зон разведения и защищают мирных жителей. Был неловкий момент — этот разговор с добробатовцами где президент допустил ошибки: «Лох, не лох» — Аваков за это получил, он гарантировал хорошее поведение своих «азовцев» во время встречи с президентом, но в целом он задачу выполнил.

— А в каких областях Аваков назначил своих губернаторов?

— В Харьковской и в Одесской. В большинстве остальных областей губернаторов назначала команда Коломойского.

— Какие задачи, по вашей информации, ставит перед собой Зеленский сейчас?

— Задача первая — провести «нормандскую» встречу. Второе — это проголосовать бюджет. Третье — это протянуть закон об игорном бизнесе. Они хотят раздать лицензии и чтобы легальные казино боролись с нелегальными. Это общемировая практика. Аваков против, потому что он курирует нелегальный игорный бизнес. Он подключил Коломойского. Коломойский подключил Дубинского. Пытаются торпедировать этот закон. Четвертое — это янтарный бизнес. Они хотят выдать на добычу янтаря лицензию, и чтобы собственник лицензии сам боролся с нелегальной добычей.

Кроме этого, собираются приватизировать производство спирта. Государство потеряет монополию на производство спирта. Очень спорное решение.

Но самое главное — до конца года команда Зеленского планирует принять закон о продажи сельхозземель. Для того чтобы Юлия Тимошенко не выступала против, они с ней договорились. Ей пообещали должность премьер-министра после того, как разберутся с действующим руководителем Кабмина. В этом заинтересован Коломойский, в этом заинтересован Зеленский.

Команда Зеленского не монолитна, она состоит из ряда групп: команда «95-го квартала», команда Коломойского, команда Хорошковского, команда, которую называют «соросята» — это команда Сороса и Пинчука, они сейчас руководят Кабмином и Укроборонпромом . Их ненавидят все. Премьер выходит из-под контроля, и против них объединились команды Коломойского и «95-го квартала». Хотят назначить человека более опытного — Тимошенко. Если Зеленский ее назначит, порядка в стране станет больше. Но тут нужно понимать, что, если Юля станет премьером, в конечном итоге она съест Зеленского — он станет как Ющенко при ней — ничего не решать. А потом и Коломойского.

И ещё. Если Зеленский таки продавит рынок земли, то, с одной стороны, в Украину пойдут деньги, и уровень жизни временно, но вырастет. Зеленский, Коломойский и многие другие, кто находится сейчас во власти, заработают миллиарды. Вспомните, как заработали чиновники и олигархи во время большой приватизации после развала Союза. Нечто похожее будет и сейчас. Но если это произойдёт, Украину скупят иностранцы. И мы Украину потеряем. Украину потеряют украинцы. И Украину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделённых народов можно будет похоронить.