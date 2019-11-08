Украине предрекли «холодные» бунты без России

Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс и «холодные» бунты

Алексей Журавко. В случае прекращения транзита российского газа Украину ожидают энергетический коллапс и "холодные" бунты. Такое мнение в своем Facebook выразил бывший депутат Верховной Рады

"Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии", — предупредил экс-депутат.

На данный момент в стране уже начались проблемы с отоплением, рассказал Журавко. Так, он привел мнение чиновников с Западной Украины, по словам которых "скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы".

При этом Киеву бессмысленно надеяться на поставки газа из Европы в холодное время года, так как ЕС "будет заниматься своими вопросами", добавил бывший парламентарий.

"И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. На сегодняшний день весь газ в Украине — российский", — заключил Журавко.