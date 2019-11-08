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Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс и «холодные» бунты 

РИА Новости 51 минуту назад
Украине предрекли «холодные» бунты без России
Фото: РИА Недвижимость
В случае прекращения транзита российского газа Украину ожидают энергетический коллапс и "холодные" бунты. Такое мнение в своем Facebook выразил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
"Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии", — предупредил экс-депутат.
На данный момент в стране уже начались проблемы с отоплением, рассказал Журавко. Так, он привел мнение чиновников с Западной Украины, по словам которых "скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы".
При этом Киеву бессмысленно надеяться на поставки газа из Европы в холодное время года, так как ЕС "будет заниматься своими вопросами", добавил бывший парламентарий.
"И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. На сегодняшний день весь газ в Украине — российский", — заключил Журавко.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, последняя из которых состоялась 27 октября. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако прогресса на этом направлении достичь не удалось.
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Теги:
Украина , В мире , Алексей Журавко , ЕС , Еврокомиссия , Верховная Рада
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