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Зеленский признался, что устает от своей работы 

ТАСС + ещё 1 42 минуты назад
Зеленский: в конце дня превращаешься в организм
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президентство отнимает у него все силы, из-за чего он в конце дня чувствует себя "не человеком, а организмом".
"Очень сложная профессия, отнимает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи", — сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.
Вместе с тем он отметил, что не собирается отказываться от своей работы. "Решение, как говорят в Раде, принято", — отметил глава украинского государства.
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей. По словам Богдана, высокие темпы работы президента забирают "очень много сил и энергии" у Зеленского.
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Теги:
Украина , В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский
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