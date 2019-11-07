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Киев обвинили в двойной дискриминации русского языка 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Русский язык подвергается двойной дискриминации в связи с планами Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в следующем году, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Согласно отчету верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, «Украина имеет полное право укреплять позиции государственного языка … однако эти меры должны быть сбалансированы усилиями по учету многообразия страны», передает РИА «Новости».
«Едва ли сбалансированным является подход, при котором запрещаются российские печатные издания, вводятся «языковые квоты» на телевидении и радио, продолжаются языковые и образовательные чистки», — заявил российский постпред.
Лукашевич указал, что Украина неравноправно относится к языкам государств-членов ЕС и другим языкам.
Он также подчеркнул, что практическим подтверждением двойной дискриминации русского языка служат планы властей перевести русскоязычные школы на украинский язык обучения к следующему году.
По его словам, за такой короткий период невозможно качественно адаптироваться к новым условиям.
«Школы, где преподавание ведется на языках стран-членов Евросоюза, должны совершить такой переход только к сентябрю 2023 года», — подчеркнул Лукашевич.
На прошлой неделе новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, но возможность изучать предмет «русский язык» сохранится.
В Совфеде заявляли, что решение Киева нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств.
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Теги:
Украина , Видео , Прибалтика , Александр Лукашевич , ЕС , ОБСЕ , Совет Федерации , РИА Новости , Киев
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