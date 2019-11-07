Киев обвинили в двойной дискриминации русского языка

Александр Лукашевич. Русский язык подвергается двойной дискриминации в связи с планами Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в следующем году, заявил постпред России при ОБСЕ

Согласно отчету верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, « Украина имеет полное право укреплять позиции государственного языка … однако эти меры должны быть сбалансированы усилиями по учету многообразия страны», передает РИА «Новости».

«Едва ли сбалансированным является подход, при котором запрещаются российские печатные издания, вводятся «языковые квоты» на телевидении и радио, продолжаются языковые и образовательные чистки», — заявил российский постпред.

Лукашевич указал, что Украина неравноправно относится к языкам государств-членов ЕС и другим языкам.

Он также подчеркнул, что практическим подтверждением двойной дискриминации русского языка служат планы властей перевести русскоязычные школы на украинский язык обучения к следующему году.

По его словам, за такой короткий период невозможно качественно адаптироваться к новым условиям.

«Школы, где преподавание ведется на языках стран-членов Евросоюза, должны совершить такой переход только к сентябрю 2023 года», — подчеркнул Лукашевич.

На прошлой неделе новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, но возможность изучать предмет «русский язык» сохранится.