Чтоб ты жил на одну зарплату: как выживают ВИП-чиновники

«Чтоб ты жил на одну зарплату». Сколько получают ВИП-чиновники Украины при Зеленском

Новые украинские чиновники получили первые зарплаты за свой интенсивный труд. Оказалось, что сумма значительно отличается от окладов предшественников. Более того, у сердобольных украинцев даже появилось желание скинуться чиновникам на пропитание — настолько малы эти суммы

3 ноября министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен (189 долларов). Сейчас она составляет 4173 гривны (167 долларов).

Но это существенно не повлияет на материальное благосостояние миллионов украинцев, если учесть постоянный рост цен на продукты и коммунальные услуги.

Некоторые чиновники решили идти в ногу с народом и тоже «затянули пояса», о чем можно судить по их скромным окладам за сентябрь 2019 года. В отличие от предшественников они получили за первый месяц работы на государство и народ сущие гроши.

Хотя нашлись и те, кто решил ни в чем себе не отказывать, так как привык жить на широкую ногу.

От скромности не умрут. А вот от голода — могут

Зарплата президента Владимира Зеленского ничем не отличается от зарплаты президента Петра Порошенко — осталась на уровне 28 000 гривен (немногим больше 1000 долларов). Зарплата главы государства состоит только из должностного оклада и не предусматривает иных составляющих (надбавок, премий и тому подобное).

А вот новому министру юстиции Денису Малюське начислили за сентябрь 20 723 гривны (829 долларов), притом что должностной оклад его предшественника Павла Петренко колебался в пределах 38 000-70 000 гривен (1400-2590 долларов) в месяц.

Если предыдущий министр обороны Степан Полторак получал в среднем 70 000-85 000 тысяч гривен (2590-3150 долларов) в месяц, то новый министр обороны Андрей Загороднюк за месяц заработал 19 503 гривны (780 долларов). В два раза меньше своей предшественницы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун получила за месяц интенсивного труда Зоряна Скалецкая — всего 15 896 гривен (635 долларов).

Удивил невысокой зарплатой министр экономики Тимофей Милованов , который «начислил» себе чуть больше 15 тысяч гривен (600 долларов), а на руки вообще получил 12 тысяч (480 долларов). Даже его предшественник, министр экономического развития и торговли Степан Кубив , в июле заработал 43 300 гривен (1600 долларов), хотя из этой сумму удержали налогов на 8435 гривен (311 долларов).

Впрочем, скидываться на пропитание министру экономики не придётся. В 2018 году в качестве члена совета Нацбанка Украины Милованов получил вознаграждение в сумме 1 291 458 гривен (47 831 долларов), зарплату в размере 4 324 127 гривен (160 152 долларов) за лекции в Питтсбургском университете. Кроме этого, еще на одном месте работы — в международной общественной организации Киевский экономический институт — ему за год выплатили 1 780 902 гривны (65 960 долларов).

К слову, почти все свои сбережения министр экономики хранит в ценных американских бумагах. А в украинских и американских банках держит небольшие суммы.

Удивила скромностью министр финансов Украины Оксана Маркарова, зарплата которой в сентябре составила 36 384 гривны (1455 долларов), хотя в прошлом году она на этой же должности получала в среднем 50 000 гривен (1850 долларов) в месяц.

Занизил себе оклад и глава МВД Арсен Аваков , которому до этого начисляли в районе 50 000 гривен (1850 долларов). Сейчас же, следуя новой моде, он получил только 33 930 гривен (1360 долларов).

А министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому еще вообще не начислена зарплата за сентябрь. Хотя он, совмещающий столько разных направлений, может претендовать на зарплату за двоих-троих.

Без ложной скромности

Значительно поправил свое материальное положение на новой должности министр инфраструктуры Владислав Криклий, который, в отличие от своего прошлого места работы на должности главы Сервисного центра МВД, зарабатывает в разы больше. Еще в 2018 году он получал в месяц 7500 гривен (277 долларов), а став министром, только за сентябрь поднял заработок до 55 390 гривен (2215 долларов).

А вот генеральный прокурор Руслан Рябошапка посчитал, что заслужил большой оклад, — 131 728 гривен (5270 долларов), что выше того, сколько обычно получал Юрий Луценко . И он даже переплюнул руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры САП Назара Холодницкого с его скромными 93 300 гривнами (3725 долларов).

Впрочем, главный добытчик в семье Рябошапки — его жена. Она владеет недвижимостью во Франции, заработала в Европейском суде по правам человека 3 805 680 гривен (152 227 долларов).

В свою очередь оклад борца с коррупцией, председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула составил 222 100 гривен (8884 долларов), хотя по сей день ни одного коррупционера из числа госслужащих на «чистую воду» так и не вывел.

Чтоб ты жил на одну зарплату

Как чиновники проживут на одну зарплату, даже страшно представить. При этом заместители министров получают оклады в два-три раза больше.

Но, как считает бывший замминистра жилищно-коммунального хозяйства Украины, нынешний народный депутат Алексей Кучеренко , маленькие зарплаты чиновников новой власти — это показуха, пиар-ход. Попытка показать, как «слуги народа» близки к этому самому народу.

«Да, после окладов министров в 12-15 тысяч гривен так и хочется организовать сбор им на пропитание. Впрочем, не удивлюсь, если к Новому году они выпишут себе миллионные премии и в дальнейшем не оставят эту практику.

Ведь есть пример: глава госпредприятия «Нефтегаз-Украина» Коболев, который премирует себя за хорошую работу суммами в 2 миллиона гривен (75 000 долларов) за деньги налогоплательщиков. Уверен, что министры в скором времени тоже не будут себе урезать зарплату», — подчеркнул бывший чиновник.

Как подчеркнул Алексей Кучеренко, раньше существовала четкая система зарплат в госорганах. Но при Яценюке-Гройсмане она была разбалансирована. Чиновники не только подняли оклады, но и стали успешно применять надбавки, премии и прочие механизмы, за счет которых и получались космические суммы.

Тогда по сути украинский народ работал на удовлетворение «слуг народа». И эта практика может продолжиться.