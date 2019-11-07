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МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс 

RT на русском + ещё 7 47 минут назад
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой 7 ноября 90-го конвоя с партией гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
«МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к России прекратить совершать международно-противоправные деяния против суверенитета нашего государства», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее МЧС России направило в Донбасс около 600 тонн гуманитарных грузов, в том числе с детскими продуктовыми наборами.
В конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Киеву вместо протеста самим направить гуманитарную помощь Донбассу.
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Теги:
Украина , В мире , Мария Захарова , МИД , МЧС
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