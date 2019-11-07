Зеленский трижды оконфузился в Харькове

Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом»

Между тем Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за десять лет. Глава государства заявил, что состояние "Укроборонпрома" и общая ситуация в оборонке вызывают шок.