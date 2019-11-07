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Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом» 

РИА Новости + ещё 3 33 минуты назад
Зеленский трижды оконфузился в Харькове
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз оговорился во время пресс-конференции в Харькове. Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.
Между тем Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за десять лет. Глава государства заявил, что состояние "Укроборонпрома" и общая ситуация в оборонке вызывают шок.
Ранее пользователей Сети насмешило фото Зеленского, стоящего рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который сидит за столом в Мариинском дворце и заполняет книгу почетных гостей. В комментариях к снимку был сделан акцент на неравном положении двух политиков и подконтрольности Украины странам Запада.
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Теги:
Украина , В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Укроборонпром , НАТО , Харьков
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