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На Украине увидели угрозу в «Смешариках» 

Рамблер 19 минут назад
На Украине увидели угрозу в «Смешариках»
Фото: Каропрокат
Украинскую общественную организацию «Общество и инициатива» возмутило изображение героев российского мультсериала «Смешарики» на стене одного из детских садов в Львовской области.
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«Очень жаль, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для хороших персонажей украинских мультфильмов, например, известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков», — написали представители организации в Facebook.
Они подчеркнули, что мультфильм «Смешарики» производится студией компьютерной анимации «Петербург» при поддержке российского министерства культуры.
Активисты назвали декор стены пропагандой «русского мира» и русской культуры.
Они также напомнили, что на территории Львовской области действует мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , В мире
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