На Украине увидели угрозу в «Смешариках»

Украинскую общественную организацию «Общество и инициатива» возмутило изображение героев российского мультсериала «Смешарики» на стене одного из детских садов в Львовской области.

«Очень жаль, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для хороших персонажей украинских мультфильмов, например, известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков», — написали представители организации в Facebook.

Они подчеркнули, что мультфильм «Смешарики» производится студией компьютерной анимации «Петербург» при поддержке российского министерства культуры.

Активисты назвали декор стены пропагандой «русского мира» и русской культуры.

Они также напомнили, что на территории Львовской области действует мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.