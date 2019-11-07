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Представитель Зеленского и экс-депутат ЛЯшко подрались в аэропорту Киева 

News.ru + ещё 6 22 минуты назад
Экс-депутат Рады напал на представителя Зеленского
Фото: страница Олега Ляшко в Facebook
Экс-депутат Верховной рады, глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко и представитель президента страны в правительстве, председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус подрались в киевском аэропорту Борисполь. Причиной инцидента стали претензии лидера радикалов в связи с возобновлением импорта электроэнергии из РФ.
Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Конечно, претензия Ляшко — это импорт электроэнергии, — написал Герус в Facebook.
Пост сопровождает фотография, на которой политик запечатлён в разорванной рубашке.
Кроме этого, пользователь Алексей Малютин опубликовал в Youtube видеоролик с дракой. В которую переросла словесная перепалка между Ляшко и Герусом.
Как писал News.ru, с 1 октября возобновился импорт электроэнергии из России на Украину. Это произошло после того, как Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив на договорной основе поставки электричества из Белоруссии и РФ.
Как заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, в настоящее время скорейшее отсоединение страны от энергосистемы РФ невозможно.
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Теги:
Украина , В мире , Партия Зеленского , Олег Ляшко , Алексей Малютин , Андрей Герус , Верховная Рада , Борисполь
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