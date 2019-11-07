Экс-депутат Рады напал на представителя Зеленского

Представитель Зеленского и экс-депутат ЛЯшко подрались в аэропорту Киева

Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Конечно, претензия Ляшко — это импорт электроэнергии, — написал Герус в Facebook.

Пост сопровождает фотография, на которой политик запечатлён в разорванной рубашке.

Кроме этого, пользователь Алексей Малютин опубликовал в Youtube видеоролик с дракой. В которую переросла словесная перепалка между Ляшко и Герусом.

Как писал News.ru, с 1 октября возобновился импорт электроэнергии из России на Украину. Это произошло после того, как Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив на договорной основе поставки электричества из Белоруссии и РФ.

Как заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, в настоящее время скорейшее отсоединение страны от энергосистемы РФ невозможно.