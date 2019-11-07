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Ляшко подрался с представителем Зеленского 

Рамблер + ещё 13 6 минут назад
Экс-депутат Рады напал на представителя Зеленского
Фото: страница Олега Ляшко в Facebook
Депутат Верховной рады Андрей Герус и радикал Олег Ляшко подрались. Об этом они сами сообщили в своих фейсбуках.
Герус — депутат и представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министров. Ляшко — лидер Радикальной партии, экс-депутат Рады.
Вчера первый опубликовал в фейсбуке свое фото в порванной рубашке и с поднятым вверх большим пальцем правой руки. В подписи к снимку он объяснил, что «забытый всеми» Ляшко, «наиболее продажный политик» и «известный защитник бизнеса Ахметова», устроил «шоу-провокацию» в аэропорту «Борисполь».
«Все нормально. Пострадала только рубашка», — заверил Герус.
Ляшко, в свою очередь, опубликовал девятиминутную видеозапись инцидента. На ней депутат и бывший депутат главным образом толкаются. В подписи к видео радикал назвал Геруса российским лоббистом, открытие им импорта электроэнергии из России — изменой Украине, и призвал «покарать» его за это.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Украина , В мире , Партия Зеленского , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Андрей Герус , Верховная Рада
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