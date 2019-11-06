Против Кличко возбудили дело о госизмене

На Украине возбудили против Кличко дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. В жалобе сообщается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.

Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.

Позже в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии в расследовании возможных правонарушений Кличко и его замов, в том числе по части 1 статьи 111 ("Государственная измена"), а также результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.