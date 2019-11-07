Повышенная опасность: Украина закрыла КПП на границе с Крымом

На севере Крыма по-прежнему в штатном режиме работают автомобильные пункты пропуска, хотя Украина прекратила пропуск лиц со стороны России на КПП «Каланчак», сообщили в ФСБ. О том, что этот пункт закроют на неделю из-за строительных работ повышенной опасности, сообщили накануне.

Несмотря на то что Украина прекратила пропуск лиц со стороны России («Армянск») на КПП «Каланчак», автомобильные пункты пропуска на севере Крыма по-прежнему работают в штатном режиме, указали в пресс-релизе Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым.

По данным ведомства, украинский «Каланчак» прекратил пропуск лиц через госграницу в 9:20 мск 7 ноября. Через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Армянск» пропуск не осуществляется по не зависящим от регионального погрануправления причинам, отметили в ФСБ.

Накануне пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы сообщила, что с 7 по 15 ноября госпогранслужба Украины приостановит работу «Каланчака» из-за строительных работ повышенной опасности.

С такой просьбой, как указали в сообщении, к председателю Херсонской областной государственной администрации обратилось руководство регионального филиала «Одесская железная дорога». Ремонтные работы проводились также на КПП «Чонгар», при этом там режим пропуска автомобилей не изменился.

Там уточнили, что контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» продолжат работу в обычном режиме.

Украина также в одностороннем порядке прекратила пропуск транспoртных средств через пункт «Каланчак» 23 сентября, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по республике. Проехать через этот КПП нельзя было с 07:45, уточнили в ведомстве.

В ФСБ тогда посоветовали тем, кто планировал поездки в Крым на машине, проходить границу через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний «Джанкой».

По информации управления, за минувшие сутки через госграницу в «Армянске» пропустили около 2,4 тыс. граждан.

С начала текущего года в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через государственную границу пересекли почти 2 млн 420 тыс. людей. Примерно столько же прошли в 2018 году.

В погрануправлении подчеркнули, что скопления транспортных средств в пунктах пропуска «Джанкой» и «Перекоп» не было. Там уточнили, что в случае необходимости на КПП будут направлены дополнительные резервы.

С пропуском россиян на Украину нередко возникают затруднения. Как рассказал в конце лета руководитель пресс-службы государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко изданию theБабель, в 2019 году страна запретила въезд на территорию государства 5662 россиянам. По его словам, всего с начала года на Украину въехали 944 тыс. россиян.

Демченко пояснил, что среди основных причин, по которым граждан России не пропускали на территорию соседнего государства, были нарушения ими правил въезда в Крым и Донбасс. Кроме того, в качестве объяснений недопуска указывали «превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита».

«В частности, россиянам и другим иностранцам, не оплатившим штраф за превышение срока пребывания на Украине, запретили въезд на три года», — пояснил изданию Демченко.

В госпогранслужбе отметили, что количество россиян, которые въезжали на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, сократилось примерно в семь раз.

До начала боевых действий количество отказов во въезде россиянам составляло порядка 500–600 в год.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Тем не менее Киев до сих пор называет Крым своей, но временно оккупированной территорией.