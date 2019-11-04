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Сверхсовременный «гиперлуп» на Украине покрылся грибами 

News.ru 2 часа назад
Сверхсовременный «гиперлуп» на Украине покрылся грибами
Фото: РИА Новости
Пользователей социальной сети Twitter рассмешила фотография, на которой видно, как общественный транспорт на Украине покрывается грибами.
Гиперлуп Запорожье — Бердянск является не только современным технологичным видом транспорта, но и фермой по выращиванию экологически чистых грибов, — пишет в Twitter пользователь Голос Мордора.
По данным портала «Царьград», на фотографии — семейство грибов. Сам снимок, как уверяет автор, был сделан в туннеле «сверхсовременного гиперлупа».
Ранее News.ru писал, что в конце 2018 года украинские чиновники обещали начать строительство площадки для тестирования сверхзвукового вакуумного поезда Hyperloop в Днепре (бывший Днепропетровск). Министр транспорта говорил, что на Украине будет создан центр транспортных инноваций. На объекте пройдут тесты системы Hyperloop, которые послужат толчком для развития в стране этого вида транспорта.
Hyperloop является детищем инженера, предпринимателя и изобретателя Илона Маска. По задумке, поезд, представляющий из себя герметичную капсулу, должен перемещаться по стоящим на опорах стальным трубам со скоростью до 1220 км/ч.
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Теги:
Украина , В мире , Бердянск , Запорожье
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