Сверхсовременный «гиперлуп» на Украине покрылся грибами

Пользователей социальной сети Twitter рассмешила фотография, на которой видно, как общественный транспорт на Украине покрывается грибами.

Гиперлуп Запорожье — Бердянск является не только современным технологичным видом транспорта, но и фермой по выращиванию экологически чистых грибов, — пишет в Twitter пользователь Голос Мордора.

По данным портала «Царьград», на фотографии — семейство грибов. Сам снимок, как уверяет автор, был сделан в туннеле «сверхсовременного гиперлупа».

Гиперлуп Запорожье-Бердянск является не только современным технологичным видом транспорта, но и фермой по выращиванию экологически чистых грибов. pic.twitter.com/ejiWLrrM6Q— Голос Мордора (@spacelordrock) November 4, 2019

Ранее News.ru писал, что в конце 2018 года украинские чиновники обещали начать строительство площадки для тестирования сверхзвукового вакуумного поезда Hyperloop в Днепре (бывший Днепропетровск). Министр транспорта говорил, что на Украине будет создан центр транспортных инноваций. На объекте пройдут тесты системы Hyperloop, которые послужат толчком для развития в стране этого вида транспорта.

Hyperloop является детищем инженера, предпринимателя и изобретателя Илона Маска. По задумке, поезд, представляющий из себя герметичную капсулу, должен перемещаться по стоящим на опорах стальным трубам со скоростью до 1220 км/ч.