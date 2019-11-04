Зеленский уволил губернатора Черкасской области

Отдельным указом глава государства назначил на эту должность Романа Боднаря. Документы опубликованы на сайте украинского лидера.

Кроме того, в регионе сменился начальник управления Службы безопасности. Зеленский уволил занимавшего должность с 30 июля Сергея Ходунова и назначил вместо него Юрия Погасия.

Как писал News.ru, Зеленский отправил в отставку 16 глав районных администраций Днепропетровской области. В приказах об увольнении указано, что чиновники отправлены в отставку «в связи с окончанием срока полномочий» президента, который их назначал на пост.