Зеленский уволил губернатора Черкасской области 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении губернатора Черкасской области Игоря Шевченко. Он занимал этот пост три месяца.
Отдельным указом глава государства назначил на эту должность Романа Боднаря. Документы опубликованы на сайте украинского лидера.
Кроме того, в регионе сменился начальник управления Службы безопасности. Зеленский уволил занимавшего должность с 30 июля Сергея Ходунова и назначил вместо него Юрия Погасия.
Как писал News.ru, Зеленский отправил в отставку 16 глав районных администраций Днепропетровской области. В приказах об увольнении указано, что чиновники отправлены в отставку «в связи с окончанием срока полномочий» президента, который их назначал на пост.