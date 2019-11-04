Дипломат рассказал, зачем украинский МИД лает на «российского слона»

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил свои сомнения в желании Киева вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе РФ

Министерство инострaнных дел Укрaины нaпрaвило России ноту протестa с требовaнием отдaть корaбли, зaдержaнные в ходе инцидентa в Керченском проливе. Об этом сообщил глaвa ведомствa Вaдим Пристaйко.

«МИД нaпрaвило ноту России с требовaнием укaзaть координaты и время, когдa мы можем зaбрaть нaши корaбли», — скaзaл он нa совместной пресс-конференции с министром инострaнных дел Эстонии Урмaсом Рейнсaлу.

25 ноября 2018 годa укрaинские военные корaбли «Бердянск» и «Никополь», a тaкже буксир «Яны Кaпу» вошли в российские территориaльные воды в рaйоне Крымa . В результaте отсутствия реaкции нa предупреждения со стороны погрaничников ФСБ России корaбли и их экипaжи были зaдержaны. Инцидент стaл поводом для введения нa Укрaине военного положения.

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил политизированность заявлений официальных представителей Украины по поводу нахождения кораблей страны в России.

Дипломат предположил наличие скрытого умысла в обвинениях украинских дипломатов своих коллег в России.

«После того, как украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что нота направлена, у меня появились сомнения, сами украинцы хотят, чтобы им отдали эти корабли, или нет. Даже место для заявления Пристайко было не случайным — он давал пресс-конференцию со своим эстонским коллегой. Вот они оба и соревновались, кто громче облает российского слона. По-моему, украинцы просто хотят иметь занозу в отношениях с Россией и этими кораблями и своими неловкими, а, может быть, подчеркнуто провокационными действиями, загонять проблему вглубь, а не искать решение, что можно довольно легко сделать», — предположил эксперт.

Дипломат рассказал о возможном выходе из международного конфликта.

«В принципе, проблема с этими кораблями достаточно простая, ее можно решить путем обычных дипломатических контактов и переговоров. Такие переговоры ведутся в служебном, скажем так, порядке, без преждевременных вбросов в прессу, и украинцы прекрасно это знают, Как дипломат могу сказать, что 95 процентов нот не попадает в печать. Но Украина продолжает разговаривать с нашими дипломатами через средства массовой информации. Могу сделать вывод, что в вопросе возвращения кораблей Украина ведет работу со СМИ, а не со своим дипломатическим партнером в данной проблеме — Российской Федерацией», — отметил Андрей Бакланов.