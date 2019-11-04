Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломат рассказал, зачем украинский МИД лает на «российского слона» 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил свои сомнения в желании Киева вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе РФ.
Министерство инострaнных дел Укрaины нaпрaвило России ноту протестa с требовaнием отдaть корaбли, зaдержaнные в ходе инцидентa в Керченском проливе. Об этом сообщил глaвa ведомствa Вaдим Пристaйко.
«МИД нaпрaвило ноту России с требовaнием укaзaть координaты и время, когдa мы можем зaбрaть нaши корaбли», — скaзaл он нa совместной пресс-конференции с министром инострaнных дел Эстонии Урмaсом Рейнсaлу.
25 ноября 2018 годa укрaинские военные корaбли «Бердянск» и «Никополь», a тaкже буксир «Яны Кaпу» вошли в российские территориaльные воды в рaйоне Крымa. В результaте отсутствия реaкции нa предупреждения со стороны погрaничников ФСБ России корaбли и их экипaжи были зaдержaны. Инцидент стaл поводом для введения нa Укрaине военного положения.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил политизированность заявлений официальных представителей Украины по поводу нахождения кораблей страны в России.
Дипломат предположил наличие скрытого умысла в обвинениях украинских дипломатов своих коллег в России.
«После того, как украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что нота направлена, у меня появились сомнения, сами украинцы хотят, чтобы им отдали эти корабли, или нет. Даже место для заявления Пристайко было не случайным — он давал пресс-конференцию со своим эстонским коллегой. Вот они оба и соревновались, кто громче облает российского слона. По-моему, украинцы просто хотят иметь занозу в отношениях с Россией и этими кораблями и своими неловкими, а, может быть, подчеркнуто провокационными действиями, загонять проблему вглубь, а не искать решение, что можно довольно легко сделать», — предположил эксперт.
Дипломат рассказал о возможном выходе из международного конфликта.
«В принципе, проблема с этими кораблями достаточно простая, ее можно решить путем обычных дипломатических контактов и переговоров. Такие переговоры ведутся в служебном, скажем так, порядке, без преждевременных вбросов в прессу, и украинцы прекрасно это знают, Как дипломат могу сказать, что 95 процентов нот не попадает в печать. Но Украина продолжает разговаривать с нашими дипломатами через средства массовой информации. Могу сделать вывод, что в вопросе возвращения кораблей Украина ведет работу со СМИ, а не со своим дипломатическим партнером в данной проблеме — Российской Федерацией», — отметил Андрей Бакланов.
Ранее адвокат Виктор Цымбал в беседе с НСН рассказал, какие факторы влияли на решение Международного трибунала по морскому праву о задержании Россией экипажей украинских ВМС в Керченском проливе.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Кремле назвали «неудачным» призыв Киева выплатить репарации за Донбасс В Кремле назвали «неудачным» призыв Киева выплатить репарации за Донбасс Москва назвала главную проблему для установления мира в Донбассе Москва назвала главную проблему для установления мира в Донбассе Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей
Комментарии28 
Теги:
Украина , В мире , Вадим Пристайко , Андрей Бакланов , Виктор Цымбал , ФСБ , МИД , Киев , Республика Крым , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На испытаниях космического корабля США произошло ЧП
На испытаниях космического корабля США произошло ЧП
Киселёв назвал ответственных за протесты в России
Киселёв назвал ответственных за протесты в России 207
«Твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего»
«Твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего» 161
Бойня в Забайкалье: раскрыты подробности о солдате-убийце
Бойня в Забайкалье: раскрыты подробности о солдате-убийце 451
Экс-король Малайзии не признает сына «Мисс Москвы»
Экс-король Малайзии не признает сына «Мисс Москвы» 32
Видео
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
02:10
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
Украина Политика
Путин назвал условие успешного развития России
01:19
Путин назвал условие успешного развития России
Политика
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
02:43
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Политика Другое
«Великой Европы не существует без России»
00:26
«Великой Европы не существует без России»
В мире
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
01:19
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Погода Новости Москвы
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Другое
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение