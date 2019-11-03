«Всю кровь выпью»: глава офиса Зеленского пригрозил начальнику СБУ

Баканов не попадайся на моём пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить, — написал Богдан на своей странице в Facebook.

При этом, чтобы подчеркнуть шутливый тон сообщения, Богдан снабдил его смайлами, а также фотографией, на которой он запечатлён в образе Пьеро.