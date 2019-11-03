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«Всю кровь выпью»: глава офиса Зеленского пригрозил начальнику СБУ 

News.ru 12 минут назад
Глава офиса Зеленского пригрозил начальнику СБУ
Фото: facebook
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову после сообщения о потасовке между ними, в ходе которой представитель украинского лидера якобы лишился одного из зубов.
Баканов не попадайся на моём пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить, — написал Богдан на своей странице в Facebook.
При этом, чтобы подчеркнуть шутливый тон сообщения, Богдан снабдил его смайлами, а также фотографией, на которой он запечатлён в образе Пьеро.
Ранее News.ru писал о том, что журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил о драке Баканова и Богдана в здании офиса украинского лидера Владимира Зеленского. После этого последний якобы перестал появляться на работе. Причиной конфликта представитель СМИ назвал разногласия в назначении начальника Главного следственного управления СБУ.
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Теги:
Украина , В мире , Станислав Речинский , Иван Баканов , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , СБУ
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