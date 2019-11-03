Глава офиса Зеленского пригрозил начальнику СБУ

Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову после сообщения о потасовке между ними, в ходе которой представитель украинского лидера якобы лишился одного из зубов.
Баканов не попадайся на моём пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить, — написал Богдан на своей странице в Facebook.
При этом, чтобы подчеркнуть шутливый тон сообщения, Богдан снабдил его смайлами, а также фотографией, на которой он запечатлён в образе Пьеро.
Ранее News.ru писал о том, что журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил о драке Баканова и Богдана в здании офиса украинского лидера Владимира Зеленского. После этого последний якобы перестал появляться на работе. Причиной конфликта представитель СМИ назвал разногласия в назначении начальника Главного следственного управления СБУ.