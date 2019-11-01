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Пристайко: на Украине «нарабатываются концепции» двойного гражданства 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в данный момент в стране нарабатываются концепции введения двойного гражданства.
В настоящее время Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил министерству иностранных дел Украины разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом.
"Сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной", — сказал он в интервью "ТСН".
Он отметил, что возможно более широкое привлечение украинцев проживающих за рубежом. "Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца (лицо, имеющее украинское происхождение, но гражданство другого государства — ред.), также будет браться во внимание", — отметил министр.
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Теги:
Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский
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