Депутат Рады расплакалась на заседании

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента, после того как коллеги проигнорировали ее правки к законопроекту по анбандлингу (разъединению активов) газотранспортной системы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: "Перестань их подавать!" — заявила Скороход, не сдерживая эмоций.

В итоге правка Скороход была поставлена на голосование, но депутаты отказались ее поддержать.

Верховная Рада накануне приняла в целом законопроект №2239-1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы Украины. Законопроект поддержал 341 депутат.