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Депутат Рады расплакалась на заседании 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Депутат Рады расплакалась на заседании
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента, после того как коллеги проигнорировали ее правки к законопроекту по анбандлингу (разъединению активов) газотранспортной системы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: "Перестань их подавать!" — заявила Скороход, не сдерживая эмоций.
В итоге правка Скороход была поставлена на голосование, но депутаты отказались ее поддержать.
Верховная Рада накануне приняла в целом законопроект №2239-1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы Украины. Законопроект поддержал 341 депутат.
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Теги:
Украина , В мире , Законопроекты , Верховная Рада
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