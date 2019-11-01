Зеленского высмеяли и сравнили со школьником

Зеленского высмеяли в Сети и сравнили со школьником

На снимке, появившимся в Интернете, Зеленский стоит у стола, за которым сидит генсек Североатлантического альянса.

Многие пользователи отметили, что украинский лидер на фото выглядит словно школьник, который стоит перед учителем. Некоторым даже показалось, что Зеленский похож на официанта, принимающего заказ у клиента в дорогом ресторане.

"Картина маслом — учитель и примерный ученик", — отметила пользовательница Twitter.

В этом её поддержали и комментаторы в соцсети Facebook, в шутку добавив, что Столтенберг поставил Зеленскому в журнал двойку, но карандашом.

"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", — с юмором заметил очередной комментатор.

Ранее New.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг забыл дать слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время открытого заседания Альянса в Киеве. Генеральный секретарь, выступив, заявил, что открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако после него должен был говорить украинский лидер. Столтенберг, заметив это, сразу же исправился и дал слово рядом стоящему Зеленскому.