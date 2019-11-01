Зеленского высмеяли и сравнили со школьником

Президент Украины Владимир Зеленский вновь стал объектом насмешек в Сети. На этот раз пользователей рассмешила совместная фотография украинского лидера и главы НАТО Йенса Столтенберга.
На снимке, появившимся в Интернете, Зеленский стоит у стола, за которым сидит генсек Североатлантического альянса.
Фото называется — невыученные уроки или опять двойка. #Зеленский #столтенберг #НАТО pic.twitter.com/yItfokuSk3— Stah Rozsoha (@ElturS) 31 de outubro de 2019
Многие пользователи отметили, что украинский лидер на фото выглядит словно школьник, который стоит перед учителем. Некоторым даже показалось, что Зеленский похож на официанта, принимающего заказ у клиента в дорогом ресторане.
"Картина маслом — учитель и примерный ученик", — отметила пользовательница Twitter.
В этом её поддержали и комментаторы в соцсети Facebook, в шутку добавив, что Столтенберг поставил Зеленскому в журнал двойку, но карандашом.
"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", — с юмором заметил очередной комментатор.
Ранее New.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг забыл дать слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время открытого заседания Альянса в Киеве. Генеральный секретарь, выступив, заявил, что открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако после него должен был говорить украинский лидер. Столтенберг, заметив это, сразу же исправился и дал слово рядом стоящему Зеленскому.