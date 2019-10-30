На Украине предложили ограничение для граждан России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает необходимым введение ограничений на владение гражданами России украинских СМИ. Об этом он заявил выступая на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Бородянского, киевские власти должны ввести ограничения также на использование российского капитала для финансирования или участия в местных СМИ. Министр заявил, что Украине необходимо защищать свое информационное пространство. С этой целью он предложил ввести обязательную регистрацию или лицензирование для разных видов медиа.
«Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением как глубинные фейки», — отметил Бородянского.
При этом он анонсировал введение юридического «понятия и критериев манипулирования общественным мнением».
В октября депутаты Верховной Рады Украины создали Временную следственную комиссию (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. Комиссия займется также проверкой законности смены собственников телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Целью ВСК ранее назвали «ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности».