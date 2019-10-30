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Украинских силовиков в Донбассе наделили новыми полномочиями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
ВСУ в Донбассе наделили новыми полномочиями
Фото: РИА Новости
Для украинских военных в районе проведения так называемой операции объединенных сил (ООС) введен режим «желтый», наделяющий военнослужащих специальными полномочиями, пишут СМИ.
Военнослужащие, работники правоохранительных органов на период действия режима наделены полномочиями применять оружие и спецсредства против правонарушителей, требовать документы, удостоверяющие личность, и задерживать людей, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Также военные получили возможность проводить личный досмотр граждан, досмотр вещей, транспорта, жилых домов, использовать транспорт гражданских с их согласия.
Кроме того, силовикам разрешили ограничивать движение на улицах.
Для не привлеченных к ООС лиц ограничен въезд и выезд в район операции, получение разрешения на въезд, хранение и перемещение огнестрельного оружия, съемка с беспилотников, использование радиостанций в транспортных средствах, туристические экскурсии, рыболовство и охота.
Напомним, республики Донбасса и Киев приступили к разведению сил и средств в Золотом. В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.
Россия позитивно оценила начало разведения сил и средств в районе Золотого, однако призвала дождаться его завершения.
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Теги:
Украина , Армия , В мире , МВД , УНИАН
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