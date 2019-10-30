«Начальник» Киева Зеленскому не по зубам

Кличко Зеленскому не по зубам: почему власть оттягивает выборы мэра Киева

Киевский международный институт социологии опубликовал рейтинг кандидатов на пост мэра украинской столицы. Согласно ему, если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, большинство киевлян поддержало бы нынешнего градоначальника Виталия Кличко

В период с 11 по 22 октября социологи опросили 803 киевлян старше 18 лет. 27,1% из них поддержали бы Кличко. Самого опасного для него соперника — нардепа и бывшего генерального директора «1+1 Медиа» Александра Ткаченко — поддержало в два раза меньше жителей Киева — 13,3%. За телеведущего Андрея Пальчевского готовы были отдать голоса 9,3% опрошенных, а за бывшего главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) при президенте Викторе Януковиче Александра Попова — 6,4%. Последний всего на 0,4% опередил «героя вчерашних дней», одного из лидеров «Оранжевой революции» 2004 года Николая Томенко

Эти результаты отчасти проясняют ситуацию с назначением даты выборов в Киеве. Несмотря на то что Кабинет министров еще в сентябре согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА, получивший соответствующие полномочия президент Владимир Зеленский не спешит лишать киевского мэра исполнительной власти.

Для этого у президента Украины есть веская причина.

Зеленский и пустота

Украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации еще 4 сентября. С тех пор прошло уже два месяца, но президент Зеленский, остро критиковавший Кличко этим летом, не спешит увольнять его.

«Пока думаю. Я обязательно буду разговаривать с мэром, перед тем как его уволить», — ответил он журналисту 10 октября.

За день до этого спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент примет новый закон о столице Украины.

«Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем», — заявил он.

Это означало, что выборы мэра Киева точно пройдут уже не в этом году, несмотря на то что ранее и президент, и его окружение недвусмысленно давали понять: власть намерена взять столицу под свой контроль. На пост градоначальника прочили экс-гендиректора «1+1 Медиа» и народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко. После слов Разумкова Ткаченко заявил, что скорее всего выборы киевского мэра состоятся весной 2020 года.

«Я бы хотел, чтобы они (выборы мэра Киева. — Ред.) произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне», — отметил он в интервью Lb.ua.

При этом Ткаченко отметил, что готов быть главой КГГА, если Кличко уволят с этой должности, и даже назвал направления своей деятельности на этом посту.

«Оценить масштаб вызовов как минимум по пяти-шести направлениям, которые я считаю приоритетными. Принять решение в этом направлении и поставить заслон для существования системы тотальной коррупции», — отметил он.

Да только Зеленский все не спешит увольнять Кличко и вверять Киев в руки Ткаченко. Причина — относительная непопулярность последнего среди киевлян. Тем более Ткаченко уже успел «прославиться» скандалом с домом на Трухановом острове.

А другого кандидата на пост «начальника» Киева президент и его окружение пока подыскать не могут.

С такой кадровой пустотой увольнять Кличко преждевременно. Тем более продолжение его деятельности может быть на руки власти.

Закулисные договоренности или нежелание нести ответственность

Одной из причин промедления с отставкой Кличко могут быть тайные договоренности градоначальника с центральной властью, уверен украинский политолог Кирилл Молчанов

«Похоже, Виталию Кличко удалось «наладить мосты» с новой властью. После выборов Офис президента имел все законные основания, а главное, поддержку киевлян, чтобы начать перезагрузку власти в столице. Но ситуацию спустили на тормозах и, наконец, потеряли реальную возможность. Зеленский просто не смог дожать Кличко: испугался, понял, что может не справиться», — отмечает он.

Эксперт напоминает, что раньше «было много громких заявлений о необходимости немедленного обновления власти на уровне Киева, правоохранительные органы начали интересоваться коррупционными схемами мэра Кличко и его окружения, назначили аудит, подготовили новый закон о столице».

«Киевляне ждали логического завершения, переназначения председателя КГГА и досрочных выборов. Но дальше взаимных обвинений дело не пошло», — пишет Молчанов в Facebook.

По его словам, после того как Кличко сначала обвинили в причастности к многочисленным коррупционным скандалам, а после все эти дела спустили на тормозах, киевляне начали разочаровываться во власти.

«Если до реальных действий так и не дойдет, то на следующих местных выборах на высокую поддержку в столице кандидаты от Зе могут не рассчитывать», — указывает Молчанов на опасность договоренностей власти и Кличко.

Однако пассивности Зеленского и его окружения есть еще одно объяснение: объективно действующий мэр продолжает оставаться самым популярным кандидатом на пост градоначальника на будущих выборах. Лишать же его исполнительной власти в преддверии зимы — весьма сложного сезона для столичных управленцев — это снимать с Кличко ответственность за все, что произойдет в этот непростой сезон.

При этом у нового главы КГГА не будет времени вникать в проблемы, проводить аудит деятельности коммунальных служб и делать кадровые перестановки. Если он решится на все это, он потеряет главное — время. И теперь не Кличко, а его будут ругать за заснеженные и обледенелые дороги. А после — весной, когда со столичных дорог вместе со снегом и льдом сойдет и часть асфальта, — за «лунный ландшафт» в Киеве.

При этом на имидже того, кто будет возглавлять Киев зимой, негативно отразится рост тарифов на тепло и горячую воду.

«В среднем по стране ожидается подорожание как минимум на 15-20%», — сообщил изданию «Страна» в начале октября глава комитета по вопросам жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

В общем, быть главой КГГА зимой — то еще удовольствие. При этом его провалы будут отражаться и на рейтинге центральной власти, чьим ставленником глава КГГА и будет являться.

Поэтому немудрено, что Зеленский занял выжидательную позицию. Однако пассивность Ткаченко, так и не начавшего готовиться к выборам, тоже не хороша для «Слуги народа». Экс-гендиректор «1+1 Медиа» по-прежнему не так уж популярен в украинской столице. Идти с таким рейтингом на выборы — как минимум самонадеянно.