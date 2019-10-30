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На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса 

Lenta.ru
Сотни млн евро: Во сколько Украине обойдется Донбасс
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро. Об этом заявил первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов, передают «Украинские новости».
Трофимов пояснил, что эти средства понадобятся на восстановление транспортной инфраструктуры, жилых домов, промышленных и административных зданий. В частности, 231 миллион евро из этой суммы уйдет на ремонт транспортной сети, еще 72 миллиона понадобятся на восстановление жилого фонда.
Чиновник отметил, что это лишь минимальные расчеты, итоговая сумма может оказаться больше.
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Теги:
Украина , В мире , Конфликты , Сергей Трофимов , Киев
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