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Минимальные расчеты: сколько будет стоить восстановление Донбасса 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Восстановления Донбасса будет стоить 372 миллиона евро, заявил, как сообщают «Украинские новости», заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов.
«И это минимальные расчеты», — подчеркнул он в ходе выступления на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе.
По словам замглавы офиса Владимира Зеленского, по меньшей мере 372 миллиона евро понадобится на восстановление поврежденных или разрушенных жилых, промышленных, административных помещений, транспортной инфраструктуры лишь на ныне подконтрольных Украине территориях Донбасса.
В частности, восстановление транспортной инфраструктуры будет стоить 231 миллион, а восстановление 6,8 тысячи объектов жилого фонда в одной лишь Донецкой области — более 72 миллионов.
Тем временем сам Владимир Зеленский на том же форуме, как сообщал «Рамблер», анонсировал создание совместного со Всемирным банком фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Сергей Трофимов , Владимир Зеленский , Всемирный Банк
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