Минимальные расчеты: сколько будет стоить восстановление Донбасса

Восстановления Донбасса будет стоить 372 миллиона евро, заявил, как сообщают «Украинские новости», заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов

«И это минимальные расчеты», — подчеркнул он в ходе выступления на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

По словам замглавы офиса Владимира Зеленского, по меньшей мере 372 миллиона евро понадобится на восстановление поврежденных или разрушенных жилых, промышленных, административных помещений, транспортной инфраструктуры лишь на ныне подконтрольных Украине территориях Донбасса.

В частности, восстановление транспортной инфраструктуры будет стоить 231 миллион, а восстановление 6,8 тысячи объектов жилого фонда в одной лишь Донецкой области — более 72 миллионов.