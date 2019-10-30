На борту сбитого украинского беспилотника нашли яд

В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд

На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

Ранее МЧС ЛНР заявили, что Народная милиция ЛНР сбила у линии соприкосновения беспилотник. По данным ведомства, на борту находилось неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу.

"По результатам предварительного анализа, в порошке содержится вещество, имеющее признаки белкового яда растительного происхождения. Проводится дальнейшая экспертиза, по итогам которой будет сделано экспертное заключение", — сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что МЧС, а также другие силовые ведомствами республики предприняли все необходимые меры с целью "пресечения подобных диверсий на объектах жизнеобеспечения и коммунального хозяйства".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.