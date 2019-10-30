Украинский ведущий сравнил жителей Донбасса с животными

Журналистка украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева заявила о намерении подать в суд на бывшего телеведущего львовского канала Zik Остапа Дроздова . Причиной стали слова журналиста о жителях Донбасса, произнесенные 26 октября в эфире украинского «Пятого канала».

Тогда Дроздов на программе «Рандеву» с Яниной Соколовой рассказал, что раньше он защищал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР) и пытался их понять, но со временем передумал.

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на "и" расставил», — отметил ведущий.

По его словам, проживающих на этих территориях людей стоит лишить гражданства Украины. «Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию — наихудший. Они в ДНР и ЛНР, кроме Russia Today и [ведущей „России 1“ Ольги] Скабеевой, больше ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди», — подчеркнул Дроздов.

Медведева в своем обращении заявила, что ее, как уроженку города Горловка, находящегося в Донецкой области, крайне оскорбляют слова журналиста. «Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — добавила сотрудница «Страна.ua».

С мнением журналистки согласна ее коллега, телеведущая Надежда Сасс, написавшая в Facebook, что после программ с участием Дроздова у нее возникает желание «вымыть грязный рот этого "выродка" и отправить его в психиатрическую больницу».