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Украинский ведущий сравнил жителей Донбасса с животными 

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Ведущий сравнил жителей Донбасса с животными
Фото: Страна.ua / YouTube
Журналистка украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева заявила о намерении подать в суд на бывшего телеведущего львовского канала Zik Остапа Дроздова. Причиной стали слова журналиста о жителях Донбасса, произнесенные 26 октября в эфире украинского «Пятого канала».
Тогда Дроздов на программе «Рандеву» с Яниной Соколовой рассказал, что раньше он защищал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР) и пытался их понять, но со временем передумал.
«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на "и" расставил», — отметил ведущий.
По его словам, проживающих на этих территориях людей стоит лишить гражданства Украины. «Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию — наихудший. Они в ДНР и ЛНР, кроме Russia Today и [ведущей „России 1“ Ольги] Скабеевой, больше ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди», — подчеркнул Дроздов.
Медведева в своем обращении заявила, что ее, как уроженку города Горловка, находящегося в Донецкой области, крайне оскорбляют слова журналиста. «Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — добавила сотрудница «Страна.ua».
С мнением журналистки согласна ее коллега, телеведущая Надежда Сасс, написавшая в Facebook, что после программ с участием Дроздова у нее возникает желание «вымыть грязный рот этого "выродка" и отправить его в психиатрическую больницу».
Дроздов уже делал неоднозначные заявления в телеэфире. В августе украинский телеведущий и писатель назвал безмозглыми баранами граждан, проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. Свою позицию он сообщил в интервью львовскому телеканалу НТА.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Янина Соколова , Остап Дроздов , Russia Today
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