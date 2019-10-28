Украинский журналист признал, что Россия гораздо сильнее, чем его страна

Украина на сегодняшний день выглядит гораздо слабее России . Такое мнение высказал популярный украинский журналист Дмитрий Гордон , сравнивая информационную политику двух стран.

«У нас нет государственной информационной политики. На стороне России многовековые сильные устойчивые традиции — армии, дипломатии. Украина — молодое государство, которое формировалось по остаточному принципу. Лучшие уезжали в Москву. Все государственные органы Украины были насквозь пронизаны российской разведкой. Я знаю о чем говорю. Телеканалы у нас принадлежат олигархам, а гостелевидение у нас крайнее слабое, финансирование недостаточное. А российские федеральные телеканалы — это же миллиардные бюджеты», — сказал Гордон в интервью youtube-каналу «И грянул Грэм».

Ранее Гордон заявил о готовности продать квартиру, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина . Журналист хочет выручить от продажи жилья 50 тысяч долларов и заплатить за беседу с российским лидером. О своем намерении Гордон заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это моя мечта, взять интервью у Путина», — ответил журналист на вопрос ведущего о том, готов ли он предоставить слово президенту РФ на украинском телевидении.

«Я даже однажды заявил, я официально это сказал, что я бы продал одну из своих многочисленных квартир за то, чтобы сделать интервью с Путиным», — добавил Гордон.