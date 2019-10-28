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Украинский журналист признал, что Россия гораздо сильнее, чем его страна 

Ura.Ru 24 минуты назад
Украина на сегодняшний день выглядит гораздо слабее России. Такое мнение высказал популярный украинский журналист Дмитрий Гордон, сравнивая информационную политику двух стран.
«У нас нет государственной информационной политики. На стороне России многовековые сильные устойчивые традиции — армии, дипломатии. Украина — молодое государство, которое формировалось по остаточному принципу. Лучшие уезжали в Москву. Все государственные органы Украины были насквозь пронизаны российской разведкой. Я знаю о чем говорю. Телеканалы у нас принадлежат олигархам, а гостелевидение у нас крайнее слабое, финансирование недостаточное. А российские федеральные телеканалы — это же миллиардные бюджеты», — сказал Гордон в интервью youtube-каналу «И грянул Грэм».
Ранее Гордон заявил о готовности продать квартиру, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Журналист хочет выручить от продажи жилья 50 тысяч долларов и заплатить за беседу с российским лидером. О своем намерении Гордон заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это моя мечта, взять интервью у Путина», — ответил журналист на вопрос ведущего о том, готов ли он предоставить слово президенту РФ на украинском телевидении.
«Я даже однажды заявил, я официально это сказал, что я бы продал одну из своих многочисленных квартир за то, чтобы сделать интервью с Путиным», — добавил Гордон.
Кроме того, Гордон очень хочет взять интервью у российской певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, Примадонна «поддерживает Украину в конфликте с Россией».
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Комментарии7 
Теги:
Украина , Видео , Общество , Владимир Путин , Алла Пугачева , Дмитрий Гордон , Эхо Москвы , Москва
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