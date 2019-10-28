В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину

«Фашизм опять вернулся на наши улицы. Если премьер-министр Украины открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям—освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей… значит, опять началась война и она касается каждого из нас», — цитирует его NEWSONE.

Рабинович напомнил, что война возвращается тогда, когда начинают сносить памятники победителям.

Он призвал каждого осознать это и не позволить фашизму «поднять голову».

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука из-за его выступления на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», которая открыто демонстрирует фашистскую символику.