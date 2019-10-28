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В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину 

RT на русском + ещё 2 48 минут назад
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
«Фашизм опять вернулся на наши улицы. Если премьер-министр Украины открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям—освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей… значит, опять началась война и она касается каждого из нас», — цитирует его NEWSONE.
Рабинович напомнил, что война возвращается тогда, когда начинают сносить памятники победителям.
Он призвал каждого осознать это и не позволить фашизму «поднять голову».
Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука из-за его выступления на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», которая открыто демонстрирует фашистскую символику.
В июне украинские националисты снесли в Харькове бюст советского полководца, маршала Георгия Жукова.
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Комментарии17 
Теги:
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Вадим Рабинович , Георгий Жуков , Алексей Гончарук , Верховная Рада
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