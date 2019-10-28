«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы

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«Надо мочить в сортире»: националисты ответили Зеленскому 

Рамблер 19 минут назад
Украинские националисты пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому смерти и публично обсудили возможные способы его убийства.
В Facebook появилось видео, снятое депутатом от партии «Европейская солидарность» Софией Фединой и националисткой Марусей Зверобой.
«Все хотят, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким способом: или тебя повесить лучше, или застрелить. Граната взорвется где-то… Они взорвут тебя, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь взорвет… Тебя надо мочить в сортире», — заявляет Зверобой.
Депутат Федина соглашается с подругой и предлагает «накрыть» президента артиллерийским огнем во время его нахождения в Донбассе.
Как ранее сообщал «Рамблер», в выходные президент Украины посетил поселок Золотое в Донбассе и побеседовал на повышенных тонах с представителями нацбатальонов. На опубликованных радикалами видео Зеленский говорил о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие.
Теги:
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский
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