«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы

«Надо мочить в сортире»: националисты ответили Зеленскому

Украинские националисты пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому смерти и публично обсудили возможные способы его убийства.

В Facebook появилось видео , снятое депутатом от партии «Европейская солидарность» Софией Фединой и националисткой Марусей Зверобой.

«Все хотят, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким способом: или тебя повесить лучше, или застрелить. Граната взорвется где-то… Они взорвут тебя, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь взорвет… Тебя надо мочить в сортире», — заявляет Зверобой.

Депутат Федина соглашается с подругой и предлагает «накрыть» президента артиллерийским огнем во время его нахождения в Донбассе.

Как ранее сообщал «Рамблер», в выходные президент Украины посетил поселок Золотое в Донбассе и побеседовал на повышенных тонах с представителями нацбатальонов. На опубликованных радикалами видео Зеленский говорил о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие.