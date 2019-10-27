Ни тепла, ни света: что грозит экономике Украины

Энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля. При этом порядка 50 тысяч украинских шахтеров могут лишиться работы. Ранее украинские политики высказывали ровно противоположную претензию: Россия перекрывает поставки угля c Донбасса. В любом случае за все заплатит потребитель.

Экс-депутат сообщил, что на Украине разрешили покупать в России уголь — для выработки электроэнергии.

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — заявил политик.

Мураев отметил, что в России уголь добывается в основном более дешевым карьерным способом, поэтому его цена ниже, чем в Украине.

Экс-депутат подчеркнул, что закупка российского угля «очень сильно ударит» также по украинской горнодобывающей промышленности. Он добавил, что при этом около 50 тысяч украинских шахтеров могут остаться без работы, поскольку Украина сократит выработку электроэнергии, а это повлечет за собой новые увольнения.

Ранее от украинских политиков звучали ровно противоположные претензии в адрес России. В Раде 4 октября обвинили Россию в блокировании поставок угля на Украину. И это тоже может обернутся катастрофой.

«Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, а теперь станет катастрофической», — сказал депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.

Он напомнил, он давно призывал власти отказаться от импорта энергии из «страны-врага», однако Киев продолжил закупать российский уголь.

Ежемесячно Украина получала через Белоруссию 300-400 тыс. тонн российского угля. Речь фактически идет об угле с Донбасса, который поставлял уголь как на саму Украину, так и экспортировал его в Россию, в ряд восточноевропейских стран.

Украинские теплоэлектростанции работают на угле. Ежегодно для их эффективной работы необходимо 25 млн тонн угля. При этом ежедневно расходуется не менее 49 тысяч тонн. Большую часть технологически пригодного для украинских ТЭС угля составляет антрацит, который добывается только на территории республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Украинский нардеп Волынец, оценивая ситуацию с запасами угля на Украине как катастрофическую, говорит, что сейчас в октябре на тепловых электростанциях на 54% меньше угля, чем годом ранее. Похожая ситуация с запасами угля сложилась еще в августе. Тогда на украинских ТЭЦ оставалось 753 тыс. т угля. Год назад они составляли 1,4 млн тонн.

Причиной снижения запасов он называл проблему с ценообразованием на ресурсы. Депутат напомнил, что уголь из России поставлялся по железной дороге, однако с 1 октября якобы ни одна заявка не поставку не была одобрена.

Вместе с этим Волынец заявил, что именно в тот день, когда РЖД «заблокировала» поставки угля, на Украину начались прямые поставки электроэнергии из России. Это, по мнению депутата, делает Киев еще более энергозависимым от России.

Ранее Украина импортировала электричество, однако в 2015 году отказалась от импорта, поскольку восполнила дефицит электроэнергии собственным силами. Но в октябре этого года Украина вернулась к закупкам электроэнергии из-за проблем с углем для ТЭС.

В качестве решения «проблемы» Волынец предложил закупку угля у африканских партнеров. Но там уголь дороже российского.

В украинских СМИ тема поставок угля одна из самых горячо обсуждаемых. Даже на пике военных действий составы с углем следовали через линию соприкосновения России и Украины беспрепятственно, «как литерные эшелоны времен Великой Отечественной», сообщали украинские СМИ. На железнодорожных станциях для составов с углем специально держали в готовности локомотивы и сменные бригады. Обычным делом было, когда пассажирские составы из Киева задерживали на станциях, потому что уголь имел приоритет.

Когда железнодорожное сообщение между странами прекратилось, Украина продолжала получать уголь с Донбасса, а также вагоны с сырьем шли через Белоруссию.

Украина закупает уголь также в Роттердаме. В среднем по $66 за тонну, без учета расходов на транспортировку. Уголь с Донбасса обходится в $22 за тонну, то есть, как минимум, в три раза дешевле.