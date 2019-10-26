Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двойник Зеленского назвал свой вопрос к президенту Украины 

News.ru 50 минут назад
Двойник Зеленского обратился к президенту Украины
Фото: РИА Новости
Умиджон Исабаев, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что спросил бы у главы государства.
Почему вы на меня похожи? — задал бы вопрос мужчина.
По его словам, схожесть с политиком он заметил, когда Зеленского избрали на его пост. Уроженец Узбекистана в эфире телеканала НТВ отметил, что теперь к нему часто подходят люди и просят сфотографироваться.
Ранее российских пользователей соцсетей насмешило фото мужчины, сидящего в поезде московского метро. По словам очевидцев, он был удивительно похож на президента Украины Владимира Зеленского. Кто-то пошутил, что он обязательно выйдет на станции метро «Киевская», а кто-то предположил, что «Зеленский» едет с «Мосфильма» после пресс-конференции, писал News.ru.
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
News.ru: последние новости
Украинские военные заявили о встрече Зеленского с вооружёнными нелегалами Украинские военные заявили о встрече Зеленского с вооружёнными нелегалами Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе Глава ДНР назвал Россию домом и рассказал о курсе на интеграцию Глава ДНР назвал Россию домом и рассказал о курсе на интеграцию 
Теги:
Украина , Общество , Владимир Зеленский , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
39 мертвецов: водителю фургона предъявили обвинение
39 мертвецов: водителю фургона предъявили обвинение
Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым
Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым
«Американцы теряют свою страну»
«Американцы теряют свою страну»
Солдаты США вернулись в Сирию
Солдаты США вернулись в Сирию
Горбачев откровенно рассказал о своем здоровье
Горбачев откровенно рассказал о своем здоровье
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение