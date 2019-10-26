Двойник Зеленского обратился к президенту Украины

Двойник Зеленского назвал свой вопрос к президенту Украины

Почему вы на меня похожи? — задал бы вопрос мужчина.

По его словам, схожесть с политиком он заметил, когда Зеленского избрали на его пост. Уроженец Узбекистана в эфире телеканала НТВ отметил, что теперь к нему часто подходят люди и просят сфотографироваться.

Ранее российских пользователей соцсетей насмешило фото мужчины, сидящего в поезде московского метро. По словам очевидцев, он был удивительно похож на президента Украины Владимира Зеленского. Кто-то пошутил, что он обязательно выйдет на станции метро «Киевская», а кто-то предположил, что «Зеленский» едет с «Мосфильма» после пресс-конференции, писал News.ru.