Украинские военные заявили о встрече Зеленского с вооружёнными нелегалами

Люди, представившиеся добровольцами на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Золотом, вооружены и находятся в населённом пункте нелегально. Об этом в социальной сети сообщил пресс-центр операции Объединённых сил в Донбассе.

В распространённой в социальных сетях видеозаписи Владимир Зеленский, находясь в населённом пункте Золотое Луганской области, общался с людьми в военной форме. Они представились добровольцами. Но они не являются представителями силовых ведомств или Вооружённых сил Украины, — говорится в сообщении на официальной странице штаба в Facebook.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский 26 октября приехал на позиции националистических группировок в район разведения сил и техники в Донбассе. Видео с места событий радикалы публиковали в социальных сетях. Глава государства говорил о важности разведения сил и установления мира.

Ранее сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко обвинил украинские власти в неспособности противостоять националистическим группировкам и обеспечить разведение войск, необходимое для установления мира в Донбассе.

Представители самопровозглашённой ДНР рассчитывают на завершение разведения сил в районе Золотого и Петровского в течение 30 дней. Договорённость об этом была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября.