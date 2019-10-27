Украинские военные отреагировали на конфликт Зеленского

Украинские военные назвали самозванцами споривших с Зеленским националистов

Вооруженные радикалы, с которыми в поселке Золотое в субботу спорил президент Украины Владимир Зеленский , представились "добровольцами", однако не являются представителями вооруженных сил или других силовых ведомств и находятся в в районе разведения войск в Донбассе нелегально, сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил", — отмечается в распространенном заявлении.

В штабе пояснили, что украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющие право находиться с оружием в Донбассе, однако общавшиеся с Зеленским люди не относятся ни к одной из таких категорий, поэтому они находятся там незаконно.

Ранее президент страны сообщил о разговоре с радикалами районе разведения войск в Донбассе. По словам Зеленского, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними. Разговор прошел на повышенных тонах, глава государства потребовал от националистов не мешать разведению войск.