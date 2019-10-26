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Глава ДНР назвал Россию домом и рассказал о курсе на интеграцию 

News.ru + ещё 2 56 минут назад
Самопровозглашённая Донецкая народная республика не планирует к возврату практики переводить стрелки часов на зимнее время. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что в этом заключается одно из символических отличий от Украины.
Наша республика уже шестой год живёт по московскому времени. Для нас всех важна такая синхронизация с ритмом нашего дома — Российской Федерации, — цитирует Пушилина «Интерфакс».
По его словам, на Украине в последние годы «переводят не только стрелки часов, но и другие „стрелки“ — это касается выполнения Минских договорённостей, ответственности за войну, всего, где можно снять с себя вину».
Пушилин подчеркнул, что ДНР «не по пути с такой Украиной ни в пространстве, ни во времени». По его словам, республика «по-прежнему в одном с Москвой часовом поясе и в одном векторе — интеграционном».
Ранее News.ru писал, что правительство Украины приняло решение о признании части документов, которые выдают власти непризнанных республик Донбасса. В первую очередь речь идёт о свидетельствах о рождении и о смерти.
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Теги:
Украина , В мире , Денис Пушилин , Правительство Украины , Интерфакс
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