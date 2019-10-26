Глава ДНР назвал Россию домом и рассказал о курсе на интеграцию

Самопровозглашённая Донецкая народная республика не планирует к возврату практики переводить стрелки часов на зимнее время. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин

Он отметил, что в этом заключается одно из символических отличий от Украины

Наша республика уже шестой год живёт по московскому времени. Для нас всех важна такая синхронизация с ритмом нашего дома — Российской Федерации, — цитирует Пушилина «Интерфакс».

По его словам, на Украине в последние годы «переводят не только стрелки часов, но и другие „стрелки“ — это касается выполнения Минских договорённостей, ответственности за войну, всего, где можно снять с себя вину».

Пушилин подчеркнул, что ДНР «не по пути с такой Украиной ни в пространстве, ни во времени». По его словам, республика «по-прежнему в одном с Москвой часовом поясе и в одном векторе — интеграционном».