Россияне хотят мира с Украиной

Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, хотят ли они мира между Москвой Киевом . 66% проголосовавших хотят мира, поскольку им надоела обстановка, в которой ощущается ненависть по отношению друг к другу.

27% опрошенных не хотят мира. Они объяснили это тем, что украинская сторона на протяжении нескольких лет ведет себя как истинный враг, устраивая различного рода провокации и настраивая свой же народ против россиян. По их мнению, такая ситуация не приведет ни к чему хорошему даже в том случае, если попытаться урегулировать взаимоотношениях двух стран.

7% россиян не заинтересованы в данной теме.

Всего в опросе приняли участие 6032 человека.

Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение, в котором выступили за «мир и любовь» и призвали бороться с кризисом в Донбассе путем переговоров. Strana.ua отмечает, что видео было записано еще в 2014 году, но внимание СМИ оно привлекло только в 2019-м, после скандала с песней о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой

На видео артисты рассказали, что многие из них родилась в городах Донбасса, у них есть родственники среди шахтеров и среди россиян.